Jokowi Absen, Megawati Sapa Ma'ruf Amin di HUT Ke-51 PDIP : Yang Bersedia Hadir!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir di arena HUT Ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Foto: MPI/Achmad Al Fiqri)

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengawali pidato resminya saat perayaan HUT ke 51 PDIP dengan menyapa Wakil Presiden KH M'ruf Amin yang hadir mewakili Presiden Jokowi yang sedang di luar negeri.

"Yang terhormat Wakil Presiden Indonesia KH Maruf Amin, yang bersedia hadir," kata Megawati dalam pidato HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Tidak terdengar salam untuk Presiden Joko Widodo dari Megawati. Padahal, Jokowi merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang sudah dua periode memimpin Indonesia.

Ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP kali ini menimbulkan berbagai opini, ada yang menilai ini buntut dari merengganggnya hubungan Jokowi dan Megawati karena berbeda sikap di Pilpres 2024.

Setelah menyapa Ma'ruf Amin, Megawati pun melanjutkan salamnya kepada calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD yang sama-sama diusung PDIP.