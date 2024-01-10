Megawati Sebut Banyak Menteri Jokowi Minta Diundang HUT Ke-51 PDIP: Supaya Bapak Ma'ruf Tahu

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa banyak menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diundang dalam acara HUT ke-51 PDIP.

"Para menteri yang hadir di sini supaya Pak Maruf tahu, mereka ingin diundang, jadi saya undang," kata Megawati dalam sambutannya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Lantas Megawati pun menyebutkan satu per satu menteri yang hadir. Seperti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama, lalu sebetulnya Pak Basuki Menteri PUPR ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Pakualaman," katanya.