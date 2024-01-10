Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sebut Banyak Menteri Jokowi Minta Diundang HUT Ke-51 PDIP: Supaya Bapak Ma'ruf Tahu

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:28 WIB
Megawati Sebut Banyak Menteri Jokowi Minta Diundang HUT Ke-51 PDIP: Supaya Bapak Ma'ruf Tahu
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengungkap bahwa banyak menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk diundang dalam acara HUT ke-51 PDIP.

"Para menteri yang hadir di sini supaya Pak Maruf tahu, mereka ingin diundang, jadi saya undang," kata Megawati dalam sambutannya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Lantas Megawati pun menyebutkan satu per satu menteri yang hadir. Seperti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif, hingga Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama, lalu sebetulnya Pak Basuki Menteri PUPR ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Pakualaman," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement