HUT Ke-51 PDIP, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Aspirasi Rakyat yang Diserap Selama Kampanye ke Berbagai Daerah

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membeberkan tiga aspirasi rakyat yang diserapnya selama berkampanye ke berbagai daerah sejauh ini.

Hal itu disampaikan Ganjar saat perayaan HUT ke-51 PDI-P Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Aspirasi pertama, kata Ganjar, terkait dengan pangan. Ia mengaku, banyak menerima apsirasi terkait mahalnya harga beras hingga kelangkaan pupuk.

"Yang pertama terkait dengan perut. Pak Ganjar kenapa harga beras tidak turun-turun sudah 6 bulan. Petani kemudian bicara kenapa harga pupuk langka, dan subsidi selalu di kurangi, nelayan berharap betul akan adanya bantuan kemudahan ketika kemudian peralatannya tidak bisa terpenuhi," tutur Ganjar.

Aspirasi kedua, kata Ganjar, terkait sulitnya akses pendidikan. Ia berkata, warga berharap akses pendidikan dapat diperbaiki agar mudah dijangkau.