HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD : Selamat HUT Ke-51 PDIP, Teruslah Jadi Parpol Wong Cilik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:51 WIB
Mahfud MD : Selamat HUT Ke-51 PDIP, Teruslah Jadi Parpol Wong Cilik
Mahfud MD (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan) yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sudah berusia 51 tahun, terus menjadi partai berpihak ke rakyat alias wong cilik.

“Saya Mahfud MD mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 kepada PDIP. Sudah 51 tahun PDIP mengabdi kepada bangsa dan negara dengan karakternya yang pro kepada wong cilik dan militan di dalam memperjuangkan ide-ide perjuangan,” kata Mahfud melalui tayangan video yang ditampilkan saat perayaan HUT ke-51 PDIP di Sekolah PDIP, Rabu (10/1/2024).

Ia berharap agar partai politik berlambang banteng bermoncong putih itu terus berpihak kepada masyarakat cilik. PDIP pun diharapkan Mahfud untuk terus berpihak pada kebenaran.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
