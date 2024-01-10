Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Yakin Ganjar-Mahfud Bakal Menang Satu Putaran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:00 WIB
Megawati Yakin Ganjar-Mahfud Bakal Menang Satu Putaran
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

  

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri optimistis, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yang diusung partainya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menang dalam satu kali putaran pemilu.

"Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran, siapppp?," kata Megawati kepada para kader yang hadir dalamacara HUT ke-51 PDIP, di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

"Siap," jawab kader dengan kompak.

Megawati pun meminta agar seluruh kader dapat menyongsong pemilu dengan jujur tanpa kecurangan. Sebab menurutnya, kebenaran merupakan segalanya.

Halaman:
1 2
      
