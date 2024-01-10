Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Isi Ramalan Jayabaya Tentang Kedatangan Penjajah Jepang ke Indonesia

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:13 WIB
Mengulik Isi Ramalan Jayabaya Tentang Kedatangan Penjajah Jepang ke Indonesia
Mengulik Ramalan Jayabaya soal Penjajah Jepang/ist
A
A
A

 

JAKARTA – Mengulik isi ramalan Jayabaya tentang kedatangan penjajah Jepang ke Indonesia, menarik untuk dibahas.

Diketahui, Jayabaya adalah raja ke-4 Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135-1159 Masehi.

Ia juga dikenal dengan gelar resminya Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa.

Jayabaya adalah raja yang bijaksana, berkat kebijaksanaannya, ia berhasil membawa Kediri mencapai puncak kejayaannya.

Jayabaya dikenal karena ramalannya yang dikenal sebagai "Jangka Jayabaya" yang telah terbukti akurat dalam beberapa kasus di tanah Jawa.

Jayabaya dipercaya memiliki kekuatan magis yang berasal dari ayahnya, Gendrayana, sebagai keturunan legendaris Pandawa Lima dan garis keturunan Arjuna, anak Dewa Indra.

Ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah tentang kedatangan pria berkulit putih yang membawa senjata yang mampu membunuh dari jarak jauh.

Halaman:
1 2 3
      
