HOME NEWS NASIONAL

Ini Ramalan Ronggowarsito Tentang Presiden 2024

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:22 WIB
Ini Ramalan Ronggowarsito Tentang Presiden 2024
Isi Ramalan Ronggowarsito Tentang Presiden 2024/ist
A
A
A

JAKARTA – Ramalan Ronggowarsito tentang Presiden 2024 menarik untuk dibahas. Diketahui, Pilpres 2024 semakin dekat, mulai muncul spekulasi-spekulasi tentang siapa sosok presiden yang akan menggantikan Presiden Jokowi.

Ronggowarsito dalam bukunya meramalkan akan muncul 7 Satrio Piningit, yang akan memimpin atau menjadi presiden masa depan bekas Kerajaan Majapahit.

Ronggowarsito ialah sosok pujangga terkenal pada masa kekuasaan Sultan Paku Buwana VII, yang nama lengkapnya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito.

Dalam ramalan tersebut, Ronggowarsito menggambarkan bagaimana ciri-ciri sosok pemimpin di masa yang akan mendatang.

Pada ramalan tersebut dijelaskan bahwa sosok pemimpin tersebut bersifat Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu yang berarti sosok agamis dan berperilaku sesuai dengan hukum agama.

Halaman:
1 2
      
