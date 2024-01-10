Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkuak! Ini Asal Ratusan Kendaraan Curian di Gudang TNI AD yang Diselundupkan ke Timor Leste

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:38 WIB
Terkuak! Ini Asal Ratusan Kendaraan Curian di Gudang TNI AD yang Diselundupkan ke Timor Leste
Polisi Ungkap Kendaraan Bodong di Gudang TNI AD/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA – Polisi dan Pomdam Brawijaya menemukan 260 kendaraan bermotor bodong di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Darat Gudbalkir Pusziad di Sidoarjo, Jawa Timur berasal Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kendaraan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang bakal diseludupkan ke Timor Leste.

“Kendaraan tersebut rata-rata tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sebagai identitas ketika dibeli ataupun ditampung oleh para pelaku,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Rabu (10/1/2024).

Sebanyak 46 kendaraan roda empat dan 214 roda dua tersebut didapatkan dengan dua cara, yaitu menampung atau membeli kendaraan roda empat maupun roda dua hasil dari tindak pidana pencurian.

Kemudian tersangka membeli kendaraan roda empat maupun roda dua para debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar cicilan.

“Jadi para debitur ini rata-rata menggunakan identitas palsu untuk membeli kendaraan dari leasing,” ungkap Wira.

Dalam kasus ini, sebanyak dua tersangka warga sipil berinsial MY dan EI. Sedangkan untuk tersangka berinisial GS yang berperan sebagai debitur masih dalam pengejaran petugas.

      
