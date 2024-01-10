Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siap Penuhi Undangan Adu Gagasan KPK, Ganjar: Senang Sekali Berdebat Pemberantasan Korupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |14:49 WIB
Siap Penuhi Undangan Adu Gagasan KPK, Ganjar: Senang Sekali Berdebat Pemberantasan Korupsi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna adu gagasan terkait penguatan pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara.

Baginya, undangan adu gagasan itu bukan kali pertama dilayangkan KPK. Saat maju Pilgub Jateng 2013, Ganjar mengaku juga pernah diundang KPK untuk beradu gagasan.

"Oh siap, waktu saya 2013 cagub saya kira itu untuk pertama kali KPK datang kepada para kandidat," tutur Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-Perjuangan, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Capres yang diusung Partai Perindo itu pun mengaku ingat betul tak ditanya oleh KPK terkait penguatan pemberantasan korupsi saat itu. Pasalnya, kata Ganjar, dirinya telah memiliki slogan "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi."

"Saya ingat betul pertanyaannya menarik karena ada pasangan 1 ditanyain bagaiamana konsep anda tentang pemberantasan korupsi. Kedua juga sama ditanya, pas giliran saya saya ga ditanya, karena slogannya sudah 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Sudah kita tinggal tunggu saja, dan saya menang, saya praktikan," terang Ganjar.

Atas dasar itu, Ganjar mengaku siap bila diundang KPK untuk adu gagasan dengan kandidat lain oleh KPK. "Jadi saya senang sekali kalau bisa diundang dan kita akan berdebat soal pemberantasan korupsi," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
