INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Tenda Hajatan Tutup Seluruh Bagian Jalan, Hanya di Okezone Updates!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:16 WIB
Viral Tenda Hajatan Tutup Seluruh Bagian Jalan, Hanya di Okezone Updates!
Okezone Updates.
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates hari ini membahas beberapa informasi yang tentu sayang untuk dilewatkan. Berita pertama terkait tenda hajatan tutup jalan ramai di gunjing oleh warganet. Seluruh badan jalan tertutup oleh tenda pernikahan di Kembangan, Jakarta Barat.

Imbasnya terjadi kemacetan panjang hingga sejumlah pengendara motor nekat menerobos masuk ke dalam tenda pernikahan demi lewati jalan. Pihak Kepolisian dan Satpol PP datangi lokasi dan meminta Penyelenggara pernikahan di memberikan akses jalan untuk warga lain.

 BACA JUGA:

Selain itu, juga ada informasi terkait Playstation yang memberikan game gratis bagi pecinta game selama bulan januari. Game gratis yang disediakan Playstation plus cukup banyak dari berbagai genre dan dapat dimainkan tanpa harus berlangganan.

