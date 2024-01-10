Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud, TGB: Persiapan Sebulan ke Depan

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menghadiri rapat mingguan di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

TGB mengatakan rapat hari ini akan membahas tentang persiapan kemenangan pasangan nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

Diketahui, masa pencoblosan presiden akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Mengikat waktu yang tersisa tinggal satu bulan lagi, TPN akan memaksimalkannya sisa hari tersebut agar startegi yang dirancang mampu memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Ya persiapan untuk satu bulan ke depan," ucap TGB kepada wartawan.

BACA JUGA:

Terlihat dirinya tiba sekitar pukul 14.51 WIB di lokasi. Nampak wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud itu mengenakan pakaian kemeja dibalut jaket bertuliskan 'Sat-Set’.