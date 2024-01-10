Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud, TGB: Persiapan Sebulan ke Depan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |15:38 WIB
Hadiri Rapat TPN Ganjar-Mahfud, TGB: Persiapan Sebulan ke Depan
TGB tiba di Gedung TPN Ganjar-Mahfud. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menghadiri rapat mingguan di Gedung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

TGB mengatakan rapat hari ini akan membahas tentang persiapan kemenangan pasangan nomor urut tiga, Ganjar-Mahfud.

 BACA JUGA:

Diketahui, masa pencoblosan presiden akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Mengikat waktu yang tersisa tinggal satu bulan lagi, TPN akan memaksimalkannya sisa hari tersebut agar startegi yang dirancang mampu memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Ya persiapan untuk satu bulan ke depan," ucap TGB kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Terlihat dirinya tiba sekitar pukul 14.51 WIB di lokasi. Nampak wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud itu mengenakan pakaian kemeja dibalut jaket bertuliskan 'Sat-Set’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement