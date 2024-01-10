TPN Sebut Ganjar Lebih Kuasai Materi saat Debat Pertahanan Dibandingkan Prabowo

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menganggap capres nomor 2 Prabowo Subianto tidak siap hadapi debat pilpres ke-3 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024.

Sebab dalam debat tersebut menurutnya capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo lebih menguasai materi.

"Pak Prabowo sama sekali tidak siap menghadapi debat, entah karena kesiapan atau memang sesungguhnya beliau tidak menguasai substansi sama sekali, karena ketika debat beliau tidak menyampaikan substansi, beliau hanya menyampaikan cita cita besar, semua hanya normatif," kata Chico kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

Dalam debat tersebut, pihaknya menilai Ganjar sangat baik menyampaikan gagasan-gagasan terkait pertahanan hingga hubungan luar negeri. Hal itu menunjukkan Ganjar juga sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk menjadi presiden selanjutnya.

"Beliau mempersiapkan diri selain menghadapi debat ini, beliu juga mempersiapkan diri serius untuk menjadi presiden republik Indonesia," katanya