JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur erupsi, pada Rabu 10 Januari 2024 sekitar pukul 02.31 Wita. Lebih 5.000 orang yang berada di kaki gunung api itu mengungsi.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sudah menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-Laki sejak Selasa malam dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas).
Berikut fakta-fakta letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki :
Lokasi Letusan
PVMBG melaporkan letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Rabu pukul 02.31 Wita berada sekitar 500 meter dari puncak kawah atau 2084 meter di atas permukaan laut.