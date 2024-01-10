Bawaslu Sebut Umpatan Prabowo 'Pintar atau Goblok' Masuk Pidana Pemilu

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan, umpatan Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto yang mengucapkan pintar atau goblok bisa melanggar aturan pemilu. Sebab hal tersebut termaktub dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Tentang menghina ya? Bisa dijerat (pasal 280 UU Pemilu)," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, kepada wartawan, Rabu (10/1/2024).

BACA JUGA: TPN Sebut Ganjar Lebih Kuasai Materi saat Debat Pertahanan Dibandingkan Prabowo

Diketahui, dalam pasal 280 ayat 1 huruf C, UU nomor 7 tahun 2017, berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang, menghina seorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain.

Nantinya dalam menangani kasus tersebut, pihaknya akan menggandeng ahli bahasa atas ucapan Prabowo Subianto tersebut.

"Bisa dicek itu (umpatan Prabowo) ke ahli bahasa kalau gitu. Kalau bisa masuk," kata Rahmat Bagja.