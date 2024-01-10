Megawati: KPU dan Bawaslu Tolong Kerja yang Benar

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut, kebenaran pemilu terjadi bila rakyat dapat mengekspresikan diri dengan bebas. Untuk itu, ia meminta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk bisa bekerja dengan benar.

Hal itu disampaikan Megawati saat berpidato di acara perayaan HUT ke-51 PDI-Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

"Kebenaran dalam Pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar," tutur Megawati.

Presiden ke-5 RI itu pun turut menyinggung baliho KPU dan Bawaslu yang bertuliskan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (jurdil luber). "Nah, ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring, tolong ya," ucapnya.