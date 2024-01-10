Anak Ketua DPRD Boyolali Jadi Korban Penganiayaan Oknum TNI

JAKARTA - Satu dari tujuh korban penganiayaan oknum TNI di depan Markas Kompi B Yonif Rider 408/Sbh Boyolali, Jawa Tengah merupakan anak dari Ketua DPRD Boyolali dari Fraksi PDI Perjuangan, Marsono berinisial JIP (22).

Diketahui kejadian yang terjadi pada Sabtu (30/12) itu viral di media sosial dan menjadi sorotan publik karena relawan Ganjar jadi korban penganiayaan.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi, dalam konferensi pers di Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Rabu (10/1/2024).

"Salah satu korban penganiayaan (oknum TNI) adalah anak Ketua DPRD Boyolali berinisial JIP," kata Edwin Partogi.

"Korban terakhir inisial JIP ini mahasiswa, ini ayahnya adalah pengurus partai di PDIP Boyolali. Bapaknya itu adalah ketua DPRD Boyolali," tambahnya.

Edwin menyebut korban saat itu ditelepon ayahnya untuk memantau situasi di depan markas TNI Kompi B Yonif Rider 408/Sbh Boyolali.