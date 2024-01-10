Reaksi Mengejutkan Ahok soal Jokowi Tak Hadiri HUT PDIP

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, angkat bicara soal ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat HUT ke-51 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Sambil berkelakar, Ahok yang kini jadi politikus PDIP ini mengaku tak memiliki nomor WhatsApp pribadi Presiden Jokowi. "Saya enggak ada WA beliau," jawab Ahok sambil berkelakar.

Lebih mengejutkan lagi, Ahok mengaku tidak memiliki nomor pribadi Presiden Jokowi semenjak masih bersama-sama memimpin Kota Jakarta beberapa tahun lalu.

Ahok pun melanjutkan kelakarnya, jika sudah menemukan nomor Presiden Jokowi, dirinya akan menanyakan alasan ketidakhadiran Presiden Jokowi. "Kalau ada WA (Presiden Jokowi) saya tanya," ujarnya sambil meninggalkan sekolah partai.

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan tiga negara di ASEAN pada tanggal 9 hingga 14 Januari mendatang.