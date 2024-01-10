Jokowi Tak Beri Karangan Bunga dan Video Ucapan HUT PDIP, Begini Reaksi Ganjar

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respon atas tidak adanya karangan bunga dan video ucapan HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-51 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Ganjar setelah meninjau lahan sawah petani bawang merah di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (10/1/2024) sore.

Awalnya Ganjar menduga kemungkinan Presiden Jokowi tidak memberikan karangan bunga dan video ucapan selamat atas HUT PDIP ke-51 karena lupa. "Beliau di Filipina kok, lupa kali, biasanya datang ngucapin kok," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar melihat komunikasi antara Presiden Jokowi dan DPP PDIP terkait kegiatan partai biasanya langsung disampaikan tanpa melalui dirinya.

"Oh nggak, nggak. Kalau WA-WA an jarang. Biasanya umpama ajudan ya, kalau beliau (ke Ganjar) langsung tidak," terang Ganjar Pranowo.