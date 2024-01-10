Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pangeran Siahaan: Baru Kali Ini Saya Lihat Pendukung Capres Kalah Debat Nangis

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |17:52 WIB
Pangeran Siahaan: Baru Kali Ini Saya Lihat Pendukung Capres Kalah Debat Nangis
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Foto: Nur Khabibi)
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Pangeran Siahaan merasa heran dengan fenomena pendukung salah satu Capres-Cawapres menangis usai pelaksanaan debat ketiga Pemilu 2024.

Menurutnya, beragam ekspresi menangis yang masif tersebar di media sosial Tiktok merupakan fenomena ajaib. "Saya baru kali ini melihat ada pendukung tim Capres kalah debat, terus nangis," kata pria yang akrab di sapa Pange di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (10/1/2024).

"Bahkan bukan kalah Pemilu ya, ini kalah debat. Jadi ini menurut saya sebuah fenomena yang sangat-sangat ajaib ya," sambungnya.

Menurutnya, pendukung yang menangis lazim ia temui pada suporter sepak bola. Karena rasa fanatik, mereka menangis kekalahan tim kesayangannya itu.

Pange melanjutkan, tidak akan membuat berkembangnya demokrasi di Indonesia. Pasalnya, jika hal ini berkepanjangan maka adu gagasan akan dikesampingkan demi perasaan.

"Kalau di belahan bumi yang lain itu biasanya kalau di debat politik yang lagi lazim dibicarakan adalah facts, don't care about your feelings," ujarnya.

