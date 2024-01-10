Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Hadiri HUT, Ganjar: Jokowi Masih Anggota PDIP

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |18:15 WIB
Tak Hadiri HUT, Ganjar: Jokowi Masih Anggota PDIP
Ganjar Pranowo di Brebes/Foto: MNC Portal
A
A
A

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Demikian diutarakan Ganjar Pranowo usai meninjau lahan sawah petani bawang merah di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (10/1/2024) sore.

Ganjar Pranowo menegaskan sampai saat ini Jokowi masih anggota PDIP karena belum mengundurkan diri secara resmi.

Jokowi dan orang disekelilingnya selama ini diketahui kerap melakukan manuver politik dengan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Selain itu, putra bungsunya Kaesang Pangarep menjadi ketum PSI. Ganjar Pranowo mengaku awalnya berharap Jokowi dapat hadir langsung dalam HUT ke-51 PDIP.

"Ya iyalah, sampai hari ini sih saya tidak melihat beliau mundur dari partai kan tidak," ucap Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
