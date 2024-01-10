PDIP Tayangkan Video Kader Berprestasi di HUT Ke-51, Tak Ada Jokowi

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-51, Rabu (10/1/2024). Dalam perayaan itu, PDIP turut menampilkan video profil lahirnya PDIP.

Awalnya video itu memperlihatkan profil lahirnya PDIP yang lahir dari cikal bakal Presiden Soekarno. Kemudian, narator video menyebut PDIP merupakan partai politik yang kerap menghasilkan pemimpin yang berprestasi dan berpihak kepada rakyat.

“Dengan ideologi kuat yang berpihak kepada rakyat PDI Perjuangan konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin berprestasi, pemimpin yang lahir dari rakyat, untuk bersama rakyat dan bekerja untuk rakyat,” bunyi narator dalam video itu.

Seraya suara narator dalam video itu, sejumlah tokoh kader PDIP pun ditampilkan. Jajaran elit yang ditampilkan merupakan kader PDIP yang menduduki jabatan publik baik di eksekutif dan legislatif.

Tokoh-tokoh yang ditampilkan di antaranya yaitu Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, Puan Maharani, Pramono Anung, Hasto Kristiyanto. Kemudian, ada juga Olly Dondokambey, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Said Abdullah, Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Sukur Nababan hingga Ganjar Pranowo.

Dari segelintir kader PDIP itu, ternyata tidak ada gambar Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Jokowi merupakan salah satu kader yang diusung PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga dua periode Presiden Indonesia.

Kehadiran Jokowi di acara ini juga diwakilkan Wakil Presiden Mar’uf Amin lantaran adanya agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu juga belum terlihat memberikan ucapan HUT PDIP.