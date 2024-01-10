Kabar Duka! Dokter Lo Meninggal Dunia, Sosok yang Tak Pernah Beri Tarif ke Pasiennya

SOLO - Kabar duka, seorang dokter kenamaan, Dokter Lo Siauw Ging atau yang lebih dikenal sebagai dr. Lo meninggal dunia pada Selasa 9 Januari 2024. Dr Lo meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo.

Kepergiannya mengejutkan banyak pihak. Tak heran, karena dr. Lo dikenal sebagai seorang dokter yang amat dermawan, selalu memberikan pelayanan medis tanpa meminta bayaran kepada pasiennya.

Pasiennya mayoritas berasal dari kalangan kurang mampu, dan tidak jarang dr. Lo bahkan menggunakan uang pribadinya untuk membantu membeli obat bagi pasien-pasiennya.

Kabar duka ini tersebar melalui grup WhatsApp wartawan, dan Sumartono Hadinoto, tokoh masyarakat Kota Solo, menyampaikan informasi melalui grup tersebut.

"Dr Lo baru saja meninggal di RS Kasih Ibu dan akan disemayamkan di RD Thiong Ting, mohon doanya,” demikian isi pesan WA dari Martono.

Jenazah dr. Lo rencananya akan disemayamkan di rumah duka Thiong Ting. “Iya benar, dirawat di RS Kasih Ibu sejak Jumat, hari ini Selasa 9 Januari 2024 wafat pukul 14.00. Hari ini juga akan disemayamkan di Thiong Ting, belum tahu berapa hari,” ujar Sumartono yang mengenal baik dr. Lo.