Komunitas Disabilitas Antusias Dukung Ganjar-Mahfud, Refleksi Harapan Masa Depan Lebih Cerah dan Inklusif

TANGSEL - Komunitas disabilitas wilayah Tangerang Raya menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kawasan Jalan Villa Dago Raya, Tangerang Selatan, Banten, Minggu 7 Januari 2024.

Acara yang dihadiri 150 peserta dari berbagai daerah di Tangerang Raya ini merupakan bentuk nyata dari kepercayaan dan harapan komunitas disabilitas terhadap kebijakan-kebijakan inklusif yang diusung oleh Ganjar-Mahfud.

Hadir pula dalam acara tersebut, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten, Rano Karno, yang menyampaikan pentingnya dukungan terhadap inklusivitas untuk penyandang disabilitas.

"Saya sangat yakin, dalam tingkat provinsi saja beliau telah mencapai itu. Apalagi, kalau nanti beliau menjadi presiden. Tentu beliau akan mempunyai kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh daerah," ujar Rano Karno.

Salah satu program unggulan Ganjar-Mahfud, "Disabilitas Mandiri, 1 Desa 1 Mobil Akses", juga menjadi topik utama dalam deklarasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas di setiap desa, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Deklarasi digelar di tengah guyuran hujan deras yang melanda. Yustitia Arief, Direktur Direktorat Disabilitas TPN Ganjar Mahfud, mengungkapkan rasa terharu akan antusiasme masyarakat yang tetap datang meski diguyur hujan, menunjukkan semangat kuat dari komunitas disabilitas.

Para penyandang difabel bahkan telah memenuhi lokasi acara sebelum hujan turun, termasuk pasangan tunanetra yang menyempatkan diri datang, yakni Toyib (38) dan Wiwin (40).

"Kami mengenal Pak Ganjar saat beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah dan kami yakin dengan kepemimpinan beliau bersama Pak Mahfud, yang dikenal tegas dan berani, akan membawa perubahan positif," tuturnya.