HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo, Capres Paling Terapkan Politik Riang Gembira

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |18:54 WIB
Ganjar Pranowo, Capres Paling Terapkan Politik Riang Gembira
Pangeran Siahaan (kemeja putih) (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo paling menerapkan politik riang gembira. Ganjar melakukan hal tersebut melalui interaksi dua arah di sosial media.

Hal itu disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Pangeran Siahaan yang menyoroti aktivitas Capres yang didukung Partai Perindo itu di media sosial Twitter (X).

Ganjar menurut pria yang akrab disapa Pange itu, Ganjar mampu memanfaatkan simbol yang menyerang dirinya menjadi ikon di media sosial.

"Beberapa hari yang lalu, kalau pakai istilah anak sosmed, Pak Ganjar itu break the internet ketika me-reply sebuah Twit dengan penguin. Kalau teman-teman yang aktif bersosmed di Twitter, sebenarnya ini adalah suatu simbol suatu meme yang sebenarnya ini olok-olok sebenarnya untuk Mas Ganjar," kata Pange di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (10/1/2024).

"Tapi Mas Ganjar jeli dan melihat bahwa ini lucu kok, dan gak apa-apa, enggak baper, enggak sakit hati, dan me-reply Twit tersebut dengan gambar hormat penguin dan langsung ramai, dan kalau melihat respons-nya itu lucu-lucu banget," sambungnya.

Hal tersebut menurut Pange, membangkitkan interaksi warga Twitter dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu tanpa rasa canggung.

Halaman:
1 2
      
