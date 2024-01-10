Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

LPSK Ungkap Ada Dua Peristiwa Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |19:18 WIB
LPSK Ungkap Ada Dua Peristiwa Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar-Mahfud
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi mengungkap ada dua peristiwa dalam kurun waktu tak berjauhan saat terjadi penganiayaan tujuh korban relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di depan Markas Kompi B Yonif Rider 408/Sbh Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu, 30 Desember 2023 silam.

Menurutnya, video viral yang memperlihatkan oknum TNI mencegat pemotor lalu menganiaya bukan satu-satunya korban.

"Sebenarnya terjadi dua peristiwa di waktu yang tidak berjauhan, video yang viral itu adalah video peristiwa yang kedua dari tujuh korban. Jadi video yang viral ketika dicegat lalu dipukuli itu bukan merupakan satu-satunya korban dan bukan peristiwa pertama," kata Edwin saat jumpa pers di Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Rabu (10/1/2024).

Edwin menjelaskan bahwa setidaknya ada tujuh korban penganiayaan oleh oknum TNI di antaranya DIF, YW, dan PAR untuk peristiwa pertama. Kemudian, SA, ADI, LUF dan JIP.

Ia menyebut salah satu korban berinisial JIP merupakan anak Ketua DPRD Boyolali Fraksi PDI Perjuangan, Marsono. "Salah satu korban anak Ketua DPRD Boyolali berinisial JIP," ujarnya.

"Korban terakhir inisial JIP ini mahasiswa, ini ayahnya adalah pengurus partai di PDIP Boyolali. Bapaknya itu adalah ketua DPRD Boyolali," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157779/lpsk-cKOY_large.jpg
LPSK Buka Pintu Perlindungan bagi Saksi Kasus Kematian Diplomat Kemlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148077/achmadi-UkgL_large.jpg
LPSK Usul Terpidana yang Enggan Bayar Restitusi Tidak Dapat Hak Warga Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/1/3126495/teror_kepala_babi_di_kantor_tempo-XEmV_large.jpg
LPSK Beri Perlindungan ke Jurnalis Tempo Buntut Aksi Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113999/ilustrasi_lpsk-5w4x_large.jpeg
LPSK Beri Perlindungan 7 Saksi dan Korban Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3113004/ilustrasi_lpsk-wtHM_large.jpeg
Saksi dan Korban LPSK Terancam Kehilangan Perlindungan Gara-Gara Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992371/ini-7-pimpinan-lpsk-2024-2029-yang-disahkan-dpr-O90m6nkmFV.jpg
Ini 7 Pimpinan LPSK 2024-2029 yang Disahkan DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement