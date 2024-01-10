Hadiri HUT ke-51 PDIP, Ganjar Ungkap Ada Tekanan dari Pihak Tak Netral

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menyampaikan adanya tekanan dari oknum tidak netral terkait perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hadir di HUT PDIP ke-51 di Lenteng Agung Jakarta, Ganjar Pranowo mengungkapkan ada sejumlah instruksi dan arahan dari Megawati Soekarnoputri kepada seluruh anggota dan kader partai.

"Yang kedua tadi ibu (Megawati) cukup serius menyampaikan soal netralitas TNI Polri ASN yang berikutnya lagi adalah laporan-laporan terkait dengan tekanan-tekanan dan itu disampaikan tadi cukup agak keras," ujar Ganjar Pranowo di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024) sore.

Ganjar Pranowo berharap baik TNI, Polri, dan ASN tidak mengorbankan sumpah jabatannya untuk mengabdi kepada rakyat dan memastikan tidak ada oknum-oknum yang tidak netral dalam perhelatan Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan ini bagian ya semua yang memang harus netral yuk kita netral yuk agar demokrasinya berjalan dengan baik," tambah Ganjar Pranowo.