Siap Hadiri Pembekalan Antikorupsi KPK, Ganjar Pranowo: Acara Bagus Saya Senang

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengapresiasi rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal mengundang tiga capres untuk menghadiri kegiatan pembekalan antikorupsi.

Ganjar pun memuji sekaligus menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam kegiatan yang dihelat komisi antirasuah tersebut.

"Bagus itu, siap. Saya senang sekali kalau diundang dan kami akan berdebat soal pemberantasan korupsi," kata Ganjar sesuai menghadiri HUT ke-51 PDIP di di Sekolah Partai DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Ganjar juga mengungkapkan pengalamannya ketika menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada 2013 silam dimana KPK turut melakukan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para calon gubernur.

Saat itu, Ganjar sudah memiliki slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'. Sehingga, ketika menang dalam pilkada di Jateng, Ganjar pun menerapkan antikorupsi dalam pemerintahannya.

"Saya menang (Pilkada Jateng) dan saya praktikkan," ucap Ganjar.