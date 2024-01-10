Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Tantangan Pemilu 2024, Puspen TNI dan FTII Gelar Dialog Netralitas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:03 WIB
Hadapi Tantangan Pemilu 2024, Puspen TNI dan FTII Gelar Dialog Netralitas
Kapuspen Mayjen TNI Nugraha Gumilar (Foto: Puspen)
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar, mengadakan Dialog Netralitas TNI pada Pemilu 2024 guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamika situasi yang setiap saat berkembang dihadapkan dengan tahun politik 2024 di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024).

Kapuspen mengundang Asintel Panglima TNI, Dansatsiber TNI, narasumber Andi Budimansyah Ketum FTII (Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia) dan Rikhardus Eko Indrajit, dengan peserta sejumlah Pakar IT dan Komunikasi, Kadispen Angkatan, dan Perwira Puspen TNI.

Kapuspen TNI mengatakan bahwa dalam program 100 hari kerjanya Puspen TNI mendukung penuh konsep TNI Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif (PRIMA) Puspen TNI menjadi pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI.

“Pada dialog ini kolaborasi Penerangan TNI dan FTII diperlukan untuk meminimalisir berita negatif dengan harapan menciptakan Pemilu 2024 yang damai agar NKRI tetap utuh,” ujar Kapuspen TNI.

Halaman:
1 2
      
