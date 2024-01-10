Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Ingin Insiden Boyolali Terulang, Ganjar Pranowo Minta Pendukung Tertib

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:09 WIB
Tak Ingin Insiden Boyolali Terulang, Ganjar Pranowo Minta Pendukung Tertib
Ganjar Pranowo di Brebes. (Foto: Carlos Roy)
A
A
A

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan para pendukungnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas saat hendak melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye.

Hal tersebut ia sampaikan terkait massa pendukungnya yang menjadi korban pengeroyokan oknum anggota TNI di Boyolali pada 30 Desember 2023 lalu diduga karena tidak tertib berkendara.

Ganjar menegaskan ketertiban umum dan mematuhi peraturan berlalu lintas wajib dipatuhi oleh para pendukungnya, tanpa terkecuali.

 BACA JUGA:

"Nanti kalau sudah mulai kampanye terbuka, tolong tertib lalu lintas. Sehingga kita tak akan menggangu lalu lintas dan semuanya bisa akan senang," kata Ganjar seusai bertemu nelayan di Kampung Nelayan Desa Kaliwlingi, Brebes, Rabu (10/1/2024) sore.

Selain itu, Ganjar juga berpesan kepada pendukungnya untuk menjaga kerukunan, salah satunya dengan tidak menyebarkan pesan negatif di media sosial.

"Karena menjelang pemilu, maka saya harapkan kerukunannya antar warga dijaga, nggih. Yang suka main medsos tolong kalimatnya yang baik ya," kata Ganjar Pranowo.

Saat berdialog dengan para nelayan di salah satu kapal, Ganjar mendapatkan masukan aspirasi nelayan terkait mahalnya bahan bakar minyak solar hingga penyediaan sarana dan prasarana.

 BACA JUGA:

Ia juga menyampaikan rencana untuk memutihkan kredit macet para nelayan bila diberikan amanat oleh rakyat dalam Pemilu 2024.

"Inilah cara-cara kita agar nelayan kita kelak kemudian akan jauh lebih baik, infrastrukturnya akan lebih baik, teknologinya lebih baik sehingga hasilnya jauh lebih baik," tutup Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement