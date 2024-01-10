Tak Ingin Insiden Boyolali Terulang, Ganjar Pranowo Minta Pendukung Tertib

BREBES - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan para pendukungnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas saat hendak melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye.

Hal tersebut ia sampaikan terkait massa pendukungnya yang menjadi korban pengeroyokan oknum anggota TNI di Boyolali pada 30 Desember 2023 lalu diduga karena tidak tertib berkendara.

Ganjar menegaskan ketertiban umum dan mematuhi peraturan berlalu lintas wajib dipatuhi oleh para pendukungnya, tanpa terkecuali.

BACA JUGA:

"Nanti kalau sudah mulai kampanye terbuka, tolong tertib lalu lintas. Sehingga kita tak akan menggangu lalu lintas dan semuanya bisa akan senang," kata Ganjar seusai bertemu nelayan di Kampung Nelayan Desa Kaliwlingi, Brebes, Rabu (10/1/2024) sore.

Selain itu, Ganjar juga berpesan kepada pendukungnya untuk menjaga kerukunan, salah satunya dengan tidak menyebarkan pesan negatif di media sosial.

"Karena menjelang pemilu, maka saya harapkan kerukunannya antar warga dijaga, nggih. Yang suka main medsos tolong kalimatnya yang baik ya," kata Ganjar Pranowo.

Saat berdialog dengan para nelayan di salah satu kapal, Ganjar mendapatkan masukan aspirasi nelayan terkait mahalnya bahan bakar minyak solar hingga penyediaan sarana dan prasarana.

BACA JUGA:

Ia juga menyampaikan rencana untuk memutihkan kredit macet para nelayan bila diberikan amanat oleh rakyat dalam Pemilu 2024.

"Inilah cara-cara kita agar nelayan kita kelak kemudian akan jauh lebih baik, infrastrukturnya akan lebih baik, teknologinya lebih baik sehingga hasilnya jauh lebih baik," tutup Ganjar Pranowo.