HOME NEWS NASIONAL

Usai Rapat Mingguan TPN Ganjar-Mahfud, Arsyad Rasyid Ungkap Planing Kemenangan Sudah Dipersiapkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:12 WIB
Usai Rapat Mingguan TPN Ganjar-Mahfud, Arsyad Rasyid Ungkap Planing Kemenangan Sudah Dipersiapkan
Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyebut segala persiapan untuk kemenangan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah dipersiapkan. Hal itu dikatakan Arsjad usai menghadiri rapat mingguan di Gedung High End, MNC, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

"Pada hari ini lebih membicarakan adalah planing kita kedepan kan memastikan kesiapan dari pada apa yang harus dilakukan eksekusi yang kita lakukan misalnya contohnya adalah, persiapan APK (alat peraga kampanye) kita, persiapan dari pada nanti untuk kita menuju kepada door to door, persiapan logistik, persiapan semua," kata Arsyad kepada wartawan.

Dia menyebut, TPN juga telah memetakan siapa saja yang akan turun melakukan kampanye di setiap daerah. Agar momentum masa kampanye yang semakin sempit bisa dimaksimalkan dengan baik untuk meraih suara bagi pasangan Ganjar-Mahfud.

"Ya ini juga persiapan untuk kampanye ke depan, bagaimana nanti kita harus menyiapkan setiap zona itu bagaimana, siapa saja yang turun entah mas Ganjar atau pak Mahfud dan lain-lain semuanya," kata.

Halaman:
1 2
      
