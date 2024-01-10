Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakyat Diancam dan Diintimidasi, Ganjar: Mereka Bergerak Dalam Diam Sebenarnya Sedang Melawan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:28 WIB
Rakyat Diancam dan Diintimidasi, Ganjar: Mereka Bergerak Dalam Diam Sebenarnya Sedang Melawan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dalam sambutannya, Ganjar menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat tidak pernah takut menghadapi berbagai ancaman dan intimidasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Ganjar, keberanian masyarakat tersimpan dalam hati mereka, walaupun terkadang terlihat diam dalam menghadapi intimidasi.

"Kenapa rakyat tidak pernah takut? kenapa ketika diintimidasi mereka melawan dengan cara diam? Karena mereka sembunyikan, keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka akan sampaikan, 'oke, silakan Anda tekan, Anda paksa, kami nggih-nggih saja, tapi keputusan kami akan ada di TPS'," tegas Ganjar.

Ganjar menjelaskan bahwa suasana kebatinan seperti itu dirasakannya saat berkeliling dan bertemu masyarakat. Ganjar juga menyoroti perjuangan masyarakat yang bergerak dalam diam, tetapi sebenarnya sedang melawan.

"Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan," tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement