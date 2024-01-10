Rakyat Diancam dan Diintimidasi, Ganjar: Mereka Bergerak Dalam Diam Sebenarnya Sedang Melawan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dalam sambutannya, Ganjar menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat tidak pernah takut menghadapi berbagai ancaman dan intimidasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Ganjar, keberanian masyarakat tersimpan dalam hati mereka, walaupun terkadang terlihat diam dalam menghadapi intimidasi.

"Kenapa rakyat tidak pernah takut? kenapa ketika diintimidasi mereka melawan dengan cara diam? Karena mereka sembunyikan, keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka akan sampaikan, 'oke, silakan Anda tekan, Anda paksa, kami nggih-nggih saja, tapi keputusan kami akan ada di TPS'," tegas Ganjar.

Ganjar menjelaskan bahwa suasana kebatinan seperti itu dirasakannya saat berkeliling dan bertemu masyarakat. Ganjar juga menyoroti perjuangan masyarakat yang bergerak dalam diam, tetapi sebenarnya sedang melawan.

"Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan," tutur Ganjar.