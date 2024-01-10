Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Mingguan, TPN Ganjar-Mahfud Bahas Persiapan Debat Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |20:51 WIB
Rapat Mingguan, TPN Ganjar-Mahfud Bahas Persiapan Debat Pilpres 2024
Arsjad Rasjid. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD menggelar rapat mingguan di Gedung TPN, MNC Center, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta pusat, Rabu (10/1/2024). Salah satu yang dibahas adalah persiapan debat pilpres yang tinggal dua kali lagi.

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan debat saat ini sedang dipersiapkan.

"Ya persiapan oke, bahwa kira-kira nantinya perlu input dari siapa aja, kan ada tema-tema nanti ke depannya mengenai lingkungan dan lain-lain. Di sini kan perlu diskusi juga, jadi nantinya kan perlu mendapatkan input," kata Arsyad kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan, sebelum debat, TPN akan turun ke akar rumput mendengarkan keluhan masyarakat ataupun berdiskusi dengan pihak-pihak terkait berkaitan dengan tema yang akan diangkat dalam debat. Sebab nanti yang akan disampaikan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam debat merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Karena tadi, balik-baliknya kita ingin selalu mendengarkan input dari pada masyarakat, dari civil society, komunitas dalam bidang-bidang itu. Ini kan balik lagi bukan untuk kita, tapi untuk kita bersama. Rakyat dan masyarakat Indonesia," sambungnya.

 BACA JUGA:

Terkait strategi bertahan ataupun menyerang, yang akan digunakan Ganjar atau Mahfud, Arsjad mengatakan hal tersebut bersifat situasional, "Ah itu kalau serang-menyerang ada lah nanti kita lihat," sambungnya.

Sebagai informasi, saat ini KPU telah menyelenggarakan tiga kali debat untuk peserta pilpres. Debat selanjutnya akan berlangsung pada 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024.

