INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Kembali Periksa Syahrul Yasin Limpo, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:15 WIB
Dewas KPK Kembali Periksa Syahrul Yasin Limpo, Ada Apa?
Syahrul Yasin Limpo (Foto: MPI)
JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Syahrul Yasin Limpo (SYL). Mantan Menteri Pertanian (Mentan) itu enggan membeberkan materi apa yang dikonfirmasi pada dirinya.

"Saya tentu nggak berkompeten (ungkap isi pemeriksaan)," kata SYL di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Rabu (10/1/2024).

Di hari yang sama, Dewas juga memeriksa mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono. Sama dengan SYL, Kasdi pun enggan banyak memberikan komentar.

"Dewas aja ditanyakan. (Pemeriksaan) masih etik, tapi selanjutnya sudah saya jelaskan semua," ujar Kasdi.

Sementara itu, Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyatakan pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan KPK. Namun, ia enggan menyebutkan secara detail soal sosok dari pimpinan KPK yang dimaksud.

"Ada laporan pengaduan. pastinya (terlapor) pimpinan KPK, udah," ucap Albertina.

Telusuri berita news lainnya
