INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Perusahaan Kopi dan Rumput Laut Indonesia di Filipina, Jokowi: Kuasi Hampir 50 Persen

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |21:19 WIB
Tinjau Perusahaan Kopi dan Rumput Laut Indonesia di Filipina, Jokowi: Kuasi Hampir 50 Persen
Jokowi di Filipina (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi salah satu produsen produk kopi di Filipina yaitu Kopiko Philippines Corporation (KPC) yang merupakan bagian dari PT Mayora Indah Tbk.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden mengatakan KPC merupakan salah satu bentuk investasi dunia usaha Indonesia yang mampu menguasai pasar di Filipina.

“Tadi kita melihat investasi dunia usaha kita perusahaan Indonesia di Filipina yaitu Mayora yang kita melihat ternyata menguasai pasar hampir 50 persen di Filipina,” kata Presiden dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).

Presiden menjelaskan bahwa jumlah produk kopi yang dihasilkan oleh KPC sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap industri tersebut dapat memberikan dampak positif bagi para petani Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menyediakan bahan baku produksi.

“Jadi produk-produk kopi saset yang jumlahnya saya kira sangat besar sekali dan itu akan memberikan kontribusi pada kebutuhan bahan baku kopi, singkong, dan lain-lainnya yang akan sangat bagus untuk para petani,” jelasnya.

Selain industri pengolahan makanan dan minuman, dalam kunjungannya ke FIlipina, Presiden juga mengunjungi industri pengolahan rumput laut di W Hydrocolloids Inc. Usai peninjauan, Presiden memandang bahwa Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan rumput laut.

