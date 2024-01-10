TPN Sebut Panggung Debat Pengaruhi Elektoral, Arsjad Rasjid: Tren Positif Kita Naik

JAKARTA - Pasca debat ketiga Pilpres 2024, ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid menyebut tren positif bagi Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus naik. Dia juga melihat dari suara rakyat yang menyambut positif, atas apa yang disampaikan Ganjar dalam debat.

"Kami merasa dari sisi elektoral, kami merasa tren kami up, naik, ya. Itu yang kami lihat bukan dari sisi analisa yang ada, tapi lebih juga ke akar rumput," ucap Arsyad di Gedung TPN, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta pusat, Rabu (10/1/2024).

BACA JUGA:

Arsjad menjelaskan, tingkat kepercayaan masyarakat yang positif terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud, dilihat dari ketika pihaknya terjun langsung hingga akar rumput. Sebab, Ganjar, Mahfud, dan tim pemenangan saat ini terus bergerak blusukan bertemu langsung masyarakat hingga akar rumput.