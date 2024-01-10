Banjir Rob Akibat Fenomena New Moon Berpotensi Terjadi di 13 Wilayah Pesisir Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di 13 wilayah pesisir Indonesia akibat adanya fenomena fase bulan baru atau new moon hingga 19 Januari 2024 mendatang.

“Adanya fenomena Fase Bulan Baru (new moon) pada tanggal 11 Januari 2024 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum,” ungkap Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Eko Prasetyo dalam keterangan resminya, Rabu (10/1/2024).

Eko mengatakan berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia di antaranya di Pesisir Sumatera Utara, Pesisir Sumatera Barat, Pesisir Lampung, Pesisir Kep. Riau, Pesisir Kalimantan Barat, Pesisir Kalimantan Timur, Pesisir Jakarta, Pesisir Jawa Tengah, Pesisir Jawa Timur, Pesisir Nusa Tenggara Timur. Pesisir Sulawesi Utara, Pesisir Maluku Utara, dan Papua.

Meski begitu, Eko mengatakan potensi banjir pesisir ini berbeda waktu baik hari dan jam di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

“Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” imbaunya.

Berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir (rob):

1. Pesisir Sumatera Utara (Pesisir Belawan): 9 - 16 Januari 2024

2. Pesisir Sumatera Barat (Pesisir Kota Padang): 10 - 12 Januari 2024

3. Pesisir Lampung

- Pesisir Teluk Utara Lampung: : 11 - 15 Januari 2024

- Pesisir Teluk Bandar Lampung: 11 - 15 Januari 2024

4. Pesisir Kep. Riau

- Pesisir Tj. Balai Karimun: 12 - 13 Januari 2024

- Pesisir Batu Ampar: 13 - 16 Januari 2024

- Selat Kijang: 12 - 14 Januari 2024

- Pesisir Tj. Uban: 13 - 1 4 Januari 2024

- Pesisir Dabo Singkep: 11 - 15 Januari 2024

11. Pesisir Sulawesi Utara

- Pesisir utara hingga timur Kep. Sangihe: 15 - 17 Januari 2024

- Pesisir utara hingga timur Kep. Talaud: 15 - 17 Januari 2024

- Pesisir timur Kep. Sitaro – Likupang: 15 - 17 Januari 2024

- Pesisir Bitung: 15 - 17 Januari 2024

12. Pesisir Maluku Utara

- Pesisir Buli, Morotai, Loloda, Gebe, Taliabu Utara: 11 - 13 Januari 2024

13. Pesisir Papua

- Pesisir Merauke (Distrik Tabonji, Waan, Kimaam, Naukenjerai): 12 - 18 Januari 2024