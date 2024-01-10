Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengeluaran Kampanye PSI Cuma Rp180 Ribu, DEEP: Sangat Tidak Masuk Akal

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |23:41 WIB
Pengeluaran Kampanye PSI Cuma Rp180 Ribu, DEEP: Sangat Tidak Masuk Akal
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Dana kampanye merupakan salah satu tahapan penting pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dan secara teknis diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.

"Peserta pemilu wajib menyampaikan Laporan awal dana kampanye (LADK). Seluruh LADK disampaikan sebelum batas akhir penerimaan, yakni 7 Januari 2024 atau 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan metode kampanye rapat umum, 21 Januari 2024," ujar Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam keterangan yang diterma, Rabu (10/1/2024).

LADK yang diserahkan ke KPU, sambungnya, memuat enam jenis informasi, yakni rekening khusus dana kampanye (RKDK); saldo awal RKDK; dan saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

Namun faktanya, KPU menyampaikan bahwa 18 partai politik dinyatakan belum lengkap dan informasinya sesuai dengan ketentuan.

"DEEP mendorong seluruh peserta pemilu untuk memperbaiki LADK yang tidak hanya sekedar basa basi dan formalitas belaka," ujarnya.

Neni mengatakan, dari total 18 partai politik, parpol yang laporan pengeluarannya tertinggi adalah PDI-P dengan total pengeluaran Rp115 miliar.

"Adapun partai yang pengeluarannya terendah adalah Partai Solidaritas Indonesia sebesar Rp180.000. Kondisi ini cukup ironi, partai yang melekat dengan narasi muda dan dekat dengan anak-anak muda seharusnya mampu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pada laporan pengeluaran dana kampanye," tuturnya.

Tetapi, sambung Neni, LADK PSI yang diserahkan kepada KPU dengan pengeluaran yang hanya Rp180 ribu, yang menurutnya sangat tidak masuk akal.

"Sebab kita melihat baliho, spanduk serta alat peraga kampanye PSI lainnya ada dimana-mana, bahkan nyaris di setiap kecamatan dan desa seluruh Indonesia. Termasuk juga intensnya PSI mengadakan pertemuan terbatas dan tatap muka," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
