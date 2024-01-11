Ganjar Pranowo: Pendidikan Adalah Investasi Wujudkan Masa Depan Cerah

TEGAL - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Ganjar Pranowo menyebutkan pentingnya pendidikan bagi generasi muda dalam mewujudkan masa depan lebih cerah atau baik.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media pada Rabu (10/1/2024) malam saat menginap di rumah kediaman Waidah (55) di Jl. Arjuna GG.14 A No.56 RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Waidah adalah seorang guru honorer SMP 5 Tegal. Dia merupakan ibu tunggal dari Fikri Haikal, alumni SMKN Jateng Semarang angkatan tahun 2017.

Fikri saat ini diketahui tengah bekerja pada perusahaan farmasi di Jakarta. Berkat anaknya, Waidah dapat merenovasi rumah yang malam ini ditumpangi Ganjar Pranowo menginap.

Ganjar tampak bermalam di sebuah kamar sederhana dengan sebuah kasur yang ditaruh di lantai tanpa dipan. Kasur tersebut menggunakan sprei berwarna coklat muda.

Tampak ruangan kamar tersebut sangat sederhana karena masih dalam tahap renovasi karena masih dalam renovasi karena belum diaci dan dicat.

Ganjar Pranowo tampak berbaring sembari mengenakan kemeja dan celana panjangnya ketika masuk ke dalam kamar warga dimana ia akan bermalam.

"Kalau hari ini, kawan-kawan ini bisa mendapatkan tempat, agak jarang sih. Ini kali kedua, setelah waktu itu di Solo, saya nginep di rumah alumni SMK Jawa Tengah. Dan SMK Jateng itu memang, mohon maaf ya bu ya, dari keluarga yang kurang mampu," ujar Ganjar Pranowo kepada awak media di rumah Waidah.

Ia menyebutkan banyak masyarakat dari ekonomi belum mampu menyekolahkan anaknya di SMK agar dapat lebih cepat terserap dalam dunia kerja.

"Ya Alhamdulillah ceritanya rata-rata linier. Begitu kerja, dia bangunkan rumah untuk orang tuanya. Ternyata sama di sini, di sana (Solo) juga sama. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa, oh dari keluarga miskin itu kalau kemudian kita investasi pendidikan, nasibnya bisa berubah," ujar Ganjar Pranowo.