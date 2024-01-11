Gibran Ucapkan Selamat HUT Ke-51 PDIP, Begini Reaksi Ganjar Pranowo

TEGAL - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku belum tahu ada ucapan selamat HUT ke-51 PDI Perjuangan dari putra sulung Presiden Jokowi sekaligus cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka.

Hal disampaikan Ganjar Pranowo kepada awak media usai lari pagi dan sarapan di rumah warga yang ada di Jalan Arjuna, RT02/RW03 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).

"Langsung nanti saya cek ke handphone saya, saya belum cek sih. Kemarin banyak sekali yang mengucapkan selamat ulang tahun PDIP. Tapi saya belum cek, nanti saya cek apakah ada yang dari mas Gibrannya langsung ke saya," ujar Ganjar Pranowo.

