Dewas Usut Pelanggaran Etik Dua Pimpinan KPK, Alexander Marwata: Emang Gue Pikirin!

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta buka suara soal Dewan Pengawas (Dewas) kembali mengusut dugaan pelanggaran etik Pimpinan KPK. Kali ini, diduga laporan tersebut ditujukan kepada dua pimpinan lembaga antirasuah.

Namun saat ditanya siapa pimpinan KPK yang dilaporkan, Alex menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. Ia menyarankan agar langsung menanyakan hal yang dimaksud langsung ke Dewas KPK.

"Enggak tahu, ya tanya saja Dewas," kata Alex Marwata kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Dia bahkan berkelakar tentang sosok pimpinan yang dilaporkan ke Dewas itu dirinya. Alex pun menyatakan tidak ambil pusing dengan adanya laporan tersebut. "Jangan-jangan saya, emang gua pikirin," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Dewas kembali mengusut dugaan pelanggaran etik Pimpinan KPK diungkapkan Anggota Dewas KPK, Albertina Ho. Ia pun menyebutkan terdapat dua orang petinggi antirasuah yang dilaporkan.

"Seingat saya sih dua (pimpinan KPK yang dilaporkan)," kata Albertina kepada wartawan, Kamis (11/2).

Namun ia belum bisa menjelaskan lebih jauh tentang laporan tersebut. Pasalnya, laporan tersebut masih didalami dalam tahap awal.