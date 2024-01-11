Solusi Biaya Pendidikan Tinggi, Atikoh: Ganjar-Mahfud Siapkan SMK Boarding School

JAKARTA - Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung Partai Perindo, Siti Atikoh Supriyanti terus menyaring aspirasi serta mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di pelosok Indonesia.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian tingginya biaya pendidikan, yang membuat banyak anak bangsa tak sanggup meneruskan mimpinya bersekolah ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Atikoh, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyiapkan solusi untuk memangkas tingginya biaya pendidikan. Salah satunya lewat SMK berbasis asrama atau boarding school.

"Salah satunya adalah SMK yang bentuknya itu boarding school di mana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan secara gratis, tidak perlu memikirkan apa-apa lagi," kata Atikoh, Kamis (11/1/2024).

Hal itu disampaikan Atikoh usai bertemu dengan jajaran pengurus partai politik pengusung hingga sukarelawan Ganjar-Mahfud di Rest Area Km 311A, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Kamis (11/1/2024).

Dengan adanya SMK berbasis boarding school ini, maka sarana sekolah seperti kelas, hingga laboratorium praktik bisa satu lingkungan dengan asrama. Sehingga mobilitas di dalamnya lebih terintegrasi.

"Kehidupan sudah terjamin, seragam tidak perlu memikirkan. Kalau sekarang mungkin SMA-SMK itu gratis ya. Tetapi tidak dalam bentuk boarding school, sehingga orang tua harus tetap memikirkan bagaimana mereka agar bisa berangkat sekolah, untuk biaya makannya, biaya praktikum kalau misalnya SMK," tuturnya.