HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT di Labuhanbatu Sumut, Sejumlah Orang Diamankan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:14 WIB
<i>Breaking News</i>! KPK OTT di Labuhanbatu Sumut, Sejumlah Orang Diamankan
KPK. (Foto: MPI)
JAKARTA - Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (11/1/2024). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di daerah Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan.

"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah kabupaten Labuhan Batu terhadap terduga penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian hadiah atau suap," kata Ghufron, Kamis (11/1/2024).

KPK mengamankan sejumlah pihak dalam OTT tersebut. Sayangnya, Ghufron masih enggan membeberkan identitas para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Ia hanya memastikan bahwa ada beberapa pihak dan sejumlah uang yang diamankan berkaitan dengan dugaan korupsi berupa suap.

