HOME NEWS NASIONAL

OTT di Labuhanbatu, KPK Amankan Uang Diduga Terkait Suap

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |14:39 WIB
OTT di Labuhanbatu, KPK Amankan Uang Diduga Terkait Suap
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kamis (11/1/2024). Operasi senyap tersebut diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebutkan, dalam OTT tersebut pihaknya mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

"Saat ini kami telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang, dan barang bukti lainnya," kata Ghufron melalui keterangan tertulisnya.

Kendati demikian, Ghufron enggan menerangkan secara detail perihal jumlah uang dan pihak-pihak yang diamankan. Namun, Ghufron memastikan pihaknya akan meng-update setiap perkembangannya.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami update," ujarnya.

Sekadar informasi, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

(Awaludin)

      
