INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perjuangkan Hak Pekerja Rentan, Relawan Naga: Kita Ingin Punya Jaminan Hidup Lebih Baik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:49 WIB
Perjuangkan Hak Pekerja Rentan, Relawan Naga: Kita Ingin Punya Jaminan Hidup Lebih Baik
Relawan Naga deklarasi dukung Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Keberadaan relawan Nusantara Ganjar (Naga) ingin memperjuangkan kelompok pekerja rentan dengan jam kerja serta jaminan pekerjaan yang tak menentu. Tekad itu, dinilai senafas dengan Calon Presiden (Capres) Nomor Urit 3, Ganjar Pranowo.

Dewan Pembina Relawan Naga, Agung Firman Sampurna berharap pekerja prekariat ini mendapat perhatian. Salah satunya di sektor pemberian jaminan kehidupan yang layak.

"Jaminan ini tentu akan kita berikan dalam kerangka regulasi dan dukungan pendanaan yang rasional sesuai dengan ketentuan UU di Indonesia," ujar Firman saat ditemui usai acara deklarasi relawan Naga di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Firman menjelaskan bahwa keinginan tersebut dilandasi atas dasar perlindungan pekerja prekariat atau pekerja rentan. Menurutnya, keinginan itu juga senafas dengan capres yang didukung Partai Perindo.

"Kita ingin para pekerja prekariat memikiki jaminan hidup yang lebih baik walaupun kontrak kerjanya berbeda, tetapi kepada mereka harus diberikan perlindungan. Dan itu merupakan komitmen kami dan juga komitmen dari Pak Ganjar," terang Firman.

Halaman:
1 2
      
