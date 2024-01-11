Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Naga: Ganjar Pranowo Orangnya Amanah dan Berani!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:05 WIB
Relawan Naga: Ganjar Pranowo Orangnya Amanah dan Berani!
Relawan Naga deklarasi dukung Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Sosok Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dinilai sangat amanah dan berani dalam menjalankan tugas. Setidaknya, hal itu dilihat dari Relawan muda Nusantara Ganjar (Naga), Muhammad Syafiq.

Pemuda berumur 19 tahun itu menilai, Ganjar sosok sangat amanah dalam menjalankan tugasnya. Penilaian itu didasari atas hasil kerja Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode.

"Kalau menurut saya sosok Pak Ganjar itu orangnya pertama amanah. Saya lihat di Jateng itu orangnya berani ambil tindakan," tutur Syafiq saat ditemui usai acara deklarasi dukungan relawan Naga di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Tak hanya itu, Syafiq juga menilai, Ganjar merupakan sosok yang berani untuk menindak kecurangan. Lagi-lagi, ia menilai Ganjar dari kepemimpinan di Jateng.

"Kedua dia orangnya berani mendobrak orang-orang yang curang dalam hal apapun termasuk di pemerintahan. Bisa dilihat Jateng itu sekarang sukses karena salah satu sosok beliau yang kerja keras di sana," terangnya.

