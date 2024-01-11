Ajak Relawan NAGA Militan Menangkan Ganjar, Adian: Keringat Kita Harus Lebih Banyak dari Mereka!

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu mengajak relawan Nusantara Ganjar (NAGA) untuk bergerak militan memenangkan pasangan calon nomor urut tiga ini.

Menurut Adian, 33 hari menjelang pemungutan suara pada tanggal 14 Februari menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Dia meminta, usai memberikan dukungan kepada Ganjar, para relawan langsung turun ke bawah bertemu rakyat.

"Yang harus kita lakukan adalah bertemu rakyat setiap hari," kata Adian saat menghadiri acara deklarasi dukungan relawan NAGA di Jakarta Concert Hall iNews, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Dia pun mengingatkan, bahwa lawan politik yang dihadapi Ganjar-Mahfud ini didukung dengan sumber kekuatan dan keuangan yang sangat besar.