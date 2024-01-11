Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gebrakan Ganjar-Mahfud Dinilai Mampu Perbaiki Keamanan Nasional

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |19:45 WIB
Gebrakan Ganjar-Mahfud Dinilai Mampu Perbaiki Keamanan Nasional
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Program yang digagas capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar-Mahfud dinilai menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan.

Hal ini sebagai respons atas fenomena gangguan keamanan nasional terutama terkait TPPO dan kekerasan domestik di Indonesia kini telah menjadi hal yang genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi menyampaikan bahwa terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang diadukan kepada Polri selama tahun 2023 dan baru berhasil diselesaikan 8.008 kasus.

Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender pada lembaga pelayanan berada di angka 339.782.

"Keterlibatan anggota Polri dalam peristiwa kekerasan juga terbilang tinggi. Satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan oknum anggota Polri, yang mencakup penembakan terhadap sipil,”kata Prof. Muradi dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Sementara itu, kerentanan masyarakat dilingkup siber masih sangat tinggi. “BSSN mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat,”kata Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Lebang.

Untuk itu Reformasi Polri, keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara menjadi usulan yang didorong Ganjar-Mahfud sebagai upaya perbaikan yang dimaksud.

