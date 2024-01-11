Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampilan Ganjar Bagus di Debat Pilpres, TPN: Kita Mau Dipimpin Orang Pintar dan Berkarakter Bijak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:06 WIB
Penampilan Ganjar Bagus di Debat Pilpres, TPN: Kita Mau Dipimpin Orang Pintar dan Berkarakter Bijak
Ketua TPN Ganjar Pranowo Arsjad Rasjid (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Penampilan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dalam Debat Ketiga Pilpres 2024 dinilai sangat bagus. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dinilai telah menguasai topik debat yang mengangkat isu pertahanan.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat memberi sambutan secara virtual dalam acara deklarasi relawan Nusantara Ganjar (NAGA).

"Nah ngomong-ngomong hari Minggu kemarin teman-teman semua nonton nggak debat ketiga? keren enggak? Alhamdulillah Kemarin Mas Ganjar tampil luar biasa betul-betul terlihat bahwa Mas Ganjar menguasai seluruh topik debat tersebut," terang Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad menilai, pembawaan Ganjar saat Debat Ketiga Pilpres 2024 juga sangat tenang dan dingin. Buktinya, Ganjar dapat mengontrol diri di tengah dua kandidat lainnya saling serang argumen.

"Meskipun dua kandidat lainnya saling menyerang secara personal, Mas Ganjar tetap kepala dingin or be cool, cool and cool. di situ Mas Ganjar jelas terlihat sebagai pemimpin yang jauh lebih baik dari kandidat kandidat lainnya," tutur Arsjad.

Kendati demikian, Arsjad menyerukan bahwa negara ini perlu dipimlin oleh sosok yang pintar dan bijak. "Pastinya kita mau negara ini dipimpin dengan orang yang mampu dengan orang yang pintar dan orang yang memiliki karakter yang bijak, betul?" kata Arsjad langsung disambut seruan para peserta yang hadir.

Atas dasar itu, Arsjad mengajak para relawan untuk turun ke masyarakat guna menyosialisasikan Ganjar-Mahfud. Ia berkata, program Ganjar-Mahfud sangat prorakyat.

