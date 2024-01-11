Relawan NAGA Bakal Tanam 1 Juta Pohon di Seluruh Nusantara, Ganjar : Sebuah Kepedulian Ditunjukan Secara Konkrit

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari relawan Nusantara Ganjar (NAGA). Dukungan itu, ditunjukan dalam kegiatan deklarasi dukungan kepada Ganjar yanb digelar di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Sebagai kelompok relawan Ganjar yang peduli lingkungan, mereka berencana akan melakukan aksi 1 juta tanam pohon di seluruh nusantara. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu pun mengapresiasi relawan NAGA. Apalagi, isu yang dibawa terkait isu lingkungan.

"Dan tentu saja ini menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih satu juta pohon akan ditanam," terang Ganjar saat memberi sambutan.

Menurutnya, relawan NAGA tak banyak bicara. Pasalnya, relawan NAGA langsung menunjukan aksi nyata, sesuai dengan slogannya, Sat Set. "Enggak banyak bicara Sat Set langsung tanam, itu keren," terang Ganjar.

Ganjar pun merasa senang lantaran relssan NAGA itu sebagian besar merupakan berasal dari kelompok muda yang kreatif. Ia merasa, dukungan dari relawan NAGA menjadi energi booster untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024.

"Sesuatu yang tentu membanggakan kita semua dan menjadi energi baru buat Ganjar-Mahfud. Selamat, saya menyampaikan terima kasih, dan kami tentunya senang, dukung penuh," tandasnya.

(Awaludin)