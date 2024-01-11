Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wujudkan Pemilu Damai, Kapolri Serukan Semangat Jaga Toleransi Beragama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:10 WIB
Wujudkan Pemilu Damai, Kapolri Serukan Semangat Jaga Toleransi Beragama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan semangat menjaga toleransi beragama, merawat keberagaman Indonesia hingga memastikan seluruh pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara.

"Saya selalu ingatkan bahwa tugas Polri sangat berat. Namun demikian kita meyakini dengan modal yang ada ditambah dengan semangat kita, menjaga keberagaman. Salah satunya dengan perayaan Natal ini, bagaimana kita terus menjaga toleransi dan ini bagian dari menjaga keberagaman," kata Sigit saat menghadiri acara perayaan Natal tahun 2023 institusi Polri di Gedung STIK/PTIK, Kamis (11/1/2024).

Sigit menegaskan, Korps Bhayangkara terus berkomitmen untuk menjaga toleransi dan keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Salah satunya dengan diselenggarakannya kegiatan ibadah setiap agama.

"Merupakan bagian dari kegiatan toleransi beragama khususnya di lingkungan Polri yang selama ini terus kita jaga," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh personel Polri, tentang tahapan inti Pemilu serentak yang akan segera dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal ini penting untuk menentukan siapa pemimpin yang akan mengawaki Negara Indonesia kedepannya untuk jauh lebih baik lagi.

"Saya selalu sampaikan bahwa Pemilu yang kita hadapi kali ini tentunya Pemilu yang sangat penting menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan. Karena rakyat kita akan memilih calon pemimpin nasional yang akan menjadi nahkoda kepemimpinan nasional sebagai Presiden," ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menyebut, TNI, Polri, instansi terkait, hingga seluruh lapisan elemen masyarakat harus bersatu padu, bergandengan tangan guna menciptakan proses demokrasi lima tahunan yang aman, damai dan kondusif.

"Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting baik dari proses tahapannya, kita harapkan berjalan lancar, pada saat pemilihan dan kemudian pasca-nya. Ini menjadi tugas kita untuk menjaga stabilitas kamtibmas," tutur Sigit.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
